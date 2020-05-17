Воробьёв уверен, что Подмосковье начнёт выходить из ограничений с 18 мая

https://static.news.ru/photo/0f568156-9807-11ea-b1fe-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Московской области Андрей Воробьёв назвал три критерия, достигнув которые область сможет начать частично снимать ограничения и восстанавливать экономику. Он уверен, что Подмосковье сможет их достичь к 18 мая.

Есть три показателя, которые позволяют нам запустить экономику, определённые части экономики <...> скорее всего, по всем трём показателям будем соответствовать к понедельнику, — привели слова Андрея Воробьёва в ТАСС.

Как сообщил губернатор, первый показатель — это коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Он должен быть меньше единицы. Второй показатель — достаточный уровень тестирования, а третий — в регионе должно быть не менее 50% свободных мест в больницах. Он отметил, что почти по всем показателям область соответствует для того, чтобы начать снятие ограничений.

Ранее NEWS.ru писал, что подмосковный город Подольск вышел на первое место по числу заражённых коронавирусом в области. По состоянию на 16 мая в городе было зарегистрировано 1345 инфицированных. Наибольшее количество заражённых также в Королёве, Красногорске, Одинцово и Люберцах.