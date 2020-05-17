Власти Москвы не будут тратить деньги на благоустройство в 2020 году

https://static.news.ru/photo/ee9d5cc6-98c6-11ea-b335-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бюджет Москвы не будет расходоваться на благоустройство города в 2020 году, на паузу поставлены все неприоритетные инвестиционные проекты.

Работы по благоустройству не будут вестись до особого распоряжения мэра столицы Сергея Собянина. В 2020 году планировалось благоустроить более 40 московских улиц, набережных и других пространств, озеленить более 180 территорий. На госпрограмму «Развитие городской среды» было заложено 119 млрд рублей, 26,5 млрд из этих денег будут направлены на необходимые в борьбе с пандемией мероприятия, в том числе перепрофилирование учреждений здравоохранения, пишут «Ведомости».

Строительно-монтажные работы законсервированы, в стадии ожидания находятся и конкурсные процедуры, — заявил заммэра по ЖКХ Пётр Бирюков.

Уточняется, что всего на время пандемии заморожено проектов на 350 млрд рублей, в их число входят спортивные и культурные мероприятия, ремонт дорог и так далее.

Как сообщал NEWS.ru ранее, примерно пять тысяч мобильных телефонов с приложением «Социальный мониторинг», которое позволяет отслеживать нарушителей карантина, выдали столичным жителям. Однако практика показала, что люди предпочитают пользоваться своим смартфоном. Об этом сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.