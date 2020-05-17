Власти Москвы не будут тратить деньги на благоустройство в 2020 году

Бюджет Москвы не будет расходоваться на благоустройство города в 2020 году, на паузу поставлены все неприоритетные инвестиционные проекты.
Работы по благоустройству не будут вестись до особого распоряжения мэра столицы Сергея Собянина. В 2020 году планировалось благоустроить более 40 московских улиц, набережных и других пространств, озеленить более 180 территорий. На госпрограмму «Развитие городской среды» было заложено 119 млрд рублей, 26,5 млрд из этих денег будут направлены на необходимые в борьбе с пандемией мероприятия, в том числе перепрофилирование учреждений здравоохранения,
Строительно-монтажные работы законсервированы, в стадии ожидания находятся и конкурсные процедуры, — заявил заммэра по ЖКХ Пётр Бирюков.
Уточняется, что всего на время пандемии заморожено проектов на 350 млрд рублей, в их число входят спортивные и культурные мероприятия, ремонт дорог и так далее.
Как сообщал NEWS.ru ранее, примерно пять тысяч мобильных телефонов с приложением «Социальный мониторинг», которое позволяет отслеживать нарушителей карантина, выдали столичным жителям. Однако практика показала, что люди предпочитают пользоваться своим смартфоном. Об этом сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
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