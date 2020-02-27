https://static.news.ru/photo/e0cd6ce4-5910-11ea-a6d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США, Великобритания и Турция в 2019 году значительно увеличили импорт российской сырой нефти. Экспорт в Китай, Нидерланды и Германию в денежном выражении почти не изменился.

Увеличение поставок произошло на фоне снижения цен на российскую марку Urals и американских санкций против Ирана и Венесуэлы, сообщает РБК.

Агентство отмечает, что по итогам прошлого года экспорт сырой нефти в США составил почти $2,2 млрд, что в 2,4 раза больше, чем было в 2018 году. В физическом выражении объём экспорта увеличился в 2,6 раза (с 1,8 млн т до 4,7 млн т).

Великобритания нарастила поставки более чем в два раза и в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), и в физическом (с 0,98 млн т до 2,4 млн т).

Почти в четыре раза в физическом объёме (с 2,1 млн т до 8,2 млн т) и в 3,5 раза в стоимостном выражении (с $1 млрд до $3,7 млрд) выросли поставки нефти в Турцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нефтегазовые госкомпании могут обязать использовать для перевозки экспортных грузов суда под флагом России. Этот вопрос по итогам Морской коллегии поручил проработать заместитель председателя правительства страны Юрий Борисов. Минэнерго, Минэкономики, Минсельхоз и Минприроды должны проработать вопрос и доложить до 1 апреля. К 15 апреля ведомствам необходимо изучить целесообразность и обеспечить внесение изменений в ряд стратегических документов.