В США признали устойчивость России к санкциям Bloomberg: экономика России смогла восстановиться после санкций

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Российская экономика практически вернулась к состоянию до февраля 2022 года, пишет Bloomberg. Как отмечают авторы статьи, ущерб от западных санкций компенсировали за счет нестандартных решений.

Российскому бизнесу удается применять очень нестандартные решения, — говорится в публикации.

В качестве примера журналисты привели российский банковский сектор. Так, Сбербанк, который отрезали от системы международных платежей SWIFT, в нынешнем году ожидает рекордную рублевую прибыль, отмечают они.

Как пишет агентство, ключевые отрасли российской экономики адаптируются к беспрецедентным ограничениям, а в некоторых случаях и вовсе полностью восстанавливаются. Кроме того, отмечается, что Москва сумела найти новых партнеров и увеличить продажу своих энергоносителей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти Соединенных Штатов не прекращают свои санкционные устремления. Однако, по его словам, Россия успешно адаптируется к рестрикциям.

До этого члены Европейского парламента, неоднократно выступавшие за ужесточение санкций против России, усомнились в их эффективности. Парламентарии призывают Еврокомиссию и Совет ЕС изменить эту ситуацию, чтобы ослабить российскую экономику, в настоящее время демонстрирующую рост.