Песков: Россия адаптируется к непрекращающимся американским санкциям

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Дмитрий Песков

Власти Соединенных Штатов не прекращают свои санкционные устремления, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, которые приводит РИА Новости, Россия успешно адаптируется к рестрикциям.

Американские власти не прекращают санкционные устремления, но Россия адаптируется, — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также обратил внимание на обвинения США в сторону России и Китая в том, что страны обходят санкции против КНДР. Песков отметил, что все эти заявления голословны и не подтверждаются какими-либо доказательствами.

Ранее члены Европейского парламента, неоднократно выступавшие за ужесточение санкций против России, усомнились в их эффективности. Парламентарии призывают Еврокомиссию и Совет ЕС изменить эту ситуацию, чтобы ослабить российскую экономику, в настоящее время демонстрирующую рост.

Авторы резолюции подчеркнули, что российский энергетический экспорт сохраняется на высоком уровне, несмотря на введенные ограничения. Более того, к концу 2023 года экономика России может продемонстрировать рост на 2,2%. Особое внимание парламентарии обратили и на статьи расходов российского бюджета. В частности, они отметили, что затраты на оборону будут увеличены на 70%.