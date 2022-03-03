В «Северстали» подтвердили прекращение поставок стальной продукции в ЕС

Пресс-служба «Северстали» подтвердила NEWS.ru прекращение поставок стальной продукции в страны Евросоюза. Меры связаны с санкциями, наложенными ЕС на известных россиян, в том числе на председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова.

Мы официально подтверждаем прекращение поставки в ЕС в связи с санкциями, наложенными на акционера, но при этом мы направляем наши товарные потоки на альтернативные рынки. <...> У нас продажи и в Азии есть, на арабском Востоке, в Латинской Америки. <...> В целом у нас гибкая сбытовая политика, мы оперативно перенаправляем товарные потоки. Всегда так было, — отметили представители компании.

Европа ввела новые санкции против России из-за специальной операции на Украине. Новые меры коснулись пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, телеведущей Ольги Скабеевой, а также ряда представителей российского бизнеса, включая миллиардера Алишера Усманова.

В чёрном списке ЕС также оказались глава «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Михаил Фридман, глава «Транснефти» Николай Токарев и другие.

Президент России Владимир Путин ранее подпиcал указ о специальных экономических мерах против США и примкнувших к ним стран и международных организаций. Согласно указу участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) должны продавать 80% от валютных зачислений из-за границы, которые были получены с 1 января 2022 года.

Также, как указано в документе, резиденты не смогут предоставлять в пользу нерезидентов иностранную валюту по договорам займа. А порядок продажи иностранной валюты экспортёрами будет устанавливать Центробанк.