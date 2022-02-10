В самолётах предлагают установить общие габариты клади

Общественники обратились в Минтранс с просьбой установить общий минимальный размер ручной клади на уровне 100 см по сумме трёх измерений. Сейчас этот параметр варьируется у разных перевозчиков от 90 до 120 см, пишут «Известия».

В действующих федеральных авиационных правилах уже есть требование по весу ручной клади для бесплатного провоза — не менее 5 кг на одного пассажира. Но представители Общероссийского объединения пассажиров считают справедливыми такие правила и по отношению к габаритам. Эта мера улучшит качество обслуживания пассажиров.

Также в обращении содержится предложение установить минимальный тариф на провоз животных на законодательном уровне. На данный момент минимальная и максимальная стоимость такой услуги отличается в восемь раз.

Однако перевозчики оказались не готовы к общей фиксации размеров ручной клади, так как для многих это может обернуться пересмотром действующих в компании правил. В «Аэрофлоте» отметили, что авиакомпании устанавливают нормы в зависимости от собственной бизнес-модели, поэтому они не могут быть едиными для всех. В компании Bain & Company сочли невозможным установление единых габаритов для всех типов самолётов и предоставление гарантии такой услуги.

Ранее сообщалось, что пассажиров верхних и нижних полок в вагонах поездов дальнего следования могут уравнять в правах по перевозке багажа. Идея в том, чтобы признать равными притязания тех и других на места для ручной клади, независимо от того, где таковые находятся — сверху или снизу.