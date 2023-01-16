В России за год на 9,8% снизились продажи газировки без сахара NielsenIQ: продажи напитков без сахара в России снизились, а цены на них выросли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объем продаж газированных напитков без сахара в России с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года снизился на 9,8%, хотя в денежном выражении показатели выросли на 3,6% из-за роста цен, пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы компании NielsenIQ. Ассортимент газировки без сахара из-за ухода с рынка некоторых игроков снизился на 8,5%.

В NielsenIQ отмечают, что в предыдущие годы напитки без сахара наоборот показывали положительную динамику. Годом ранее продажи такой продукции в объеме росли на 10,7%, а в деньгах — на 19,9% год к году. Аналитики считают, что такой откат связан с уходом двух крупнейших игроков — Coca-Cola и Pepsi.

Эксперты считают, что спрос на газировку без сахара также стимулировался маркетинговыми кампаниями крупных игроков, в 2022 ушедших с рынка.

Ранее Госдума приняла закон, по которому с июля 2023 года каждый литр сладкой газировки будет облагаться акцизом в размере семи рублей. Под налог попадут напитки, содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром, мед и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более пяти граммов на 100 миллилитров напитка.