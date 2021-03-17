Власти РФ нашли способ обезопасить госдолг от санкций США

https://static.news.ru/photo/15baf95c-873d-11eb-b624-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если против российского госдолга будут введены санкции США, то Минфин будет договариваться с ЦБ о предоставлении банкам ликвидности на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Таким образом Минфин надеется покрыть финансовые обязательства бюджета с помощью привлечения внутренних инвесторов.

Если будут какие-то дополнительные ограничения введены на долг, будем тогда договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь, конечно, коммерческими банками, будем взаимодействовать с Центральным банком с тем, чтобы вопросы ликвидности ЦБ помогал бы решать таким финансовым институтам, — цитирует Силуанова «Интерфакс».

По словам Силуанова, в 2021 году на аукционах по размещению ОФЗ на иностранных инвесторов приходится 20–25% объёмов.

Нам, конечно, будет жалко, если иностранцы перестанут покупать наш долг в случае введения таких ограничений, поскольку мы видим хороший интерес, — заявил он.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал, что санкции против российского госдолга в случае их введения ударят прежде всего по западным инвесторам, но при этом не повлияют существенным образом на финансовое положение России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва учитывает заявления Вашингтона о возможном введении новых ограничительных мер и разрабатывает сценарии защиты российского бизнеса и интересов граждан. Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли у России план действий на случай введения новых санкций, передавал NEWS.ru.