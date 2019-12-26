https://static.news.ru/photo/51572e70-287c-11ea-b051-fa163e074e61_660.jpg Фото: J. Fieber/blickwinkel/Global Look Press

Фермер Сергей Балаев на встрече с главой страны Владимиром Путиным в Адыгее предложил включить разведение улиток в виды сельскохозяйственной деятельности. Об этом сообщило корпоративное издание Россельхознадзора «Ветеринария и жизнь».

Путин поддержал эту идею и отметил, что улиток можно употреблять в пищу, как и рыбу, например.

Фермер рассказал, что после встречи с президентом ему стали звонить производители, которые занимаются улитками. Улитководы подумали, если есть в стране ассоциация звероводов, союзы оленеводов и птицеводов, почему бы не объединиться и им.

До этого мы же как любители были. Надеюсь, что при поддержке государства сможем ввезти маточное поголовье в Россию и сможем использовать земли сельхозназначения для выращивания улиток, — сказал Балаев.

Фермер разводит улиток в Коломенском районе Подмосковья. Его оборот составляет до семи тонн мяса в год. Предприниматель планирует производить в год до 100 тонн.

На заседании Госсовета глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что разведение улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности. После этого производители смогут получать господдержку, в частности, гранты. Путин в ответ на это поблагодарил министра и сказал: «Спасибо за улиток».

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер пошутил, что улитки могут решить демографическую проблему.