В РФ запустили исламскую ипотеку в двух регионах: что это, какие условия Сбербанк запустил пилотный проект исламской ипотеки в Башкирии и Дагестане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сбербанк и сервис недвижимости «Домклик» запустили в Башкирии и Дагестане пилотный проект «Ипотека Мурабаха», говорится в сообщении банка. Что об этом известно?

Какие условия предоставляет Сбербанк по новой программе

Новый проект предусматривает продажу недвижимости с наценкой без уплаты процентов. Отмечается, что первоначальный взнос составит 30%, доступен заем в размере от 300 000 до 100 млн рублей.

«Сбербанк и сервис недвижимости „Домклик“ объявили о запуске пилотного продукта „Ипотека Мурaбаха“ в Башкортостане и Дагестане. По условиям финансирования в договоре купли-продажи стоимость недвижимости указывается с учетом наценки, в рассрочку без уплаты процентов. Такой принцип финансирования соответствует стандартам AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)», — говорится в сообщении.

По словам старшего вице-президента Сбербанка Олега Ганеева, «Ипотека Мурабаха» будет доступна всем гражданам РФ, независимо от их вероисповедания.

«Мы рады предложить клиентам „Ипотеку Мурабаха“ — новый продукт, позволяющий приобрести жилье с соблюдением принципов исламского финансирования. В то же время „Ипотека Мурабаха“ будет доступна всем гражданам РФ, независимо от их вероисповедания, что делает ее привлекательной для широкого круга наших клиентов», — сказано в публикации на сайте сервиса «Домклик».

Также известно, что исламская ипотека будет предлагаться в пилотном режиме в двух регионах России: Башкирии на первичном и вторичном рынках жилья и Дагестане исключительно на первичном рынке. При этом недвижимость на первичном рынке можно будет приобрести только у застройщиков, прошедших аккредитацию в Сбербанке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда в Россию может вернуться дешевая ипотека

По словам старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Антона Рогачевского, все будет зависеть от политики ЦБ и движения экономики в целом. Он пояснил, что снижение ключевой ставки можно будет ждать только в середине 2024 года, если в экономическом секторе будут наблюдаться положительные тенденции.

Возвращение ставок на уровень 2023 года в ближайшее время, скорее всего, не будет, сказал в разговоре с NEWS.ru Рогачевский.

«Это будет долгий и постепенный процесс. Возможно, что таких показателей (ставок, как в 2023-м. — NEWS.ru) мы достигнем только в 2025 году», — пояснил эксперт.

Экономист напомнил, что российская экономика сталкивалась с подобным в 2014 и 2022 годах, но тогда это носило кратковременный характер, а граждан и бизнес постоянно поддерживало государство.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин также предполагает, что такие ставки, которые были ранее в этом году, россияне смогут увидеть только через год.

«Вряд ли в следующем году доступность кредитования для граждан, в том числе ипотечного, вернется к состоянию предыдущих нескольких лет. Более вероятно, что это произойдет в лучшем случае в 2025 году», — предположил Бабин.

