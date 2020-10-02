В РФ нашли плавленый сыр с завышенной долей лактозы

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Плавленый сыр на российских прилавках содержит меньше установленного требованиями белка и больше лактозы. Это следует из повторного исследования Роскачества, которое в этом году уже подвергало ревизии данный товар.

Некоммерческая организация вновь проверила торговые марки Hochland, Viola, Rokler, «Карат», «Просто!», «Витако». Также в поле зрения сотрудников попал новый бренд «Экомилк».

Практически во всех исследованных сырах белка меньше, чем установлено опережающими требованиями стандарта Роскачества, а лактозы, наоборот, больше. По содержанию лактозы нет замечаний только к одному сыру — Viola, — отмечается в сообщении контролёров.

Избыток лактозы может говорить о том, что продукт изготовлен не из зрелых сыров, а из сухого молока и молочной сыворотки с добавлением загустителей (крахмал, каррагинан). Это не запрещено законодательно, но сказывается на вкусе.

В организации также сообщили о том, что сыры Hochland, Viola и «Карат» стали «гораздо ближе к отличной оценке». Производители учли предыдущие замечания и исправили ранее выявленные Роскачеством отдельные недостатки. А вот рейтинг сыра «Витако» экспертам пришлось обнулить за наличие антибиотика левомицетина в количестве, превышающем допустимые нормы.

Ранее специалист молочного рынка, председатель правления Агропромышленной ассоциации Таможенного союза Андрей Даниленко опроверг популярное мнение, что плавленый сыр делают из отходов от обычных сыров. Он добавил, что некачественного плавленого сыра в магазине почти нет. Однако можно встретить продукты, которые имитируют плавленый сыр. В их составе нет молока, зато могут быть растительные жиры, писал NEWS.ru.