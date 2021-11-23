В правительстве Модавии признали вину в задержке расчётов с «Газпромом»

Правительство Молдавии виновато в задержках в расчётах с «Газпромом» за потреблённый газ. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну. Таким образом он прокомментировал возможность ускоренного выделения финансовых средств в период режима ЧМ, завершившегося 20 ноября. Его слова приводит ТАСС.

Мы проанализировали такую возможность вместе с юристами и командой, но пришли к выводу, что правильнее будет провести это решение через два чтения в парламенте. Это будет более транспарентно и правильно, не будет лишних спекуляций, — сказал Спыну.

По словам вице-премьера, «Газпром» находился в курсе сложившейся ситуации. При этом Спыну согласился с тем, что 100-процентные расчёты по текущим платежам являлись одним из ключевых условий российского холдинга при продлении контракта на следующую пятилетку. Вице-премьер сообщил, что молдавское правительство направит в «Газпром» письмо, в котором расскажет о своих действиях.

22 ноября официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил о том, что газораспределительная компания «Молдовагаз» должна была провести в этот день очередной платёж, однако не сделала этого. В результате «Газпром» планирует прекратить поставлять газ в Молдавию в течение 48 часов.

Молдавия должна была осуществить платёж на сумму $74 млн, в которую входит оплата за потреблённый газ в октябре и предоплата за ноябрьские поставки. Андрей Спыну сообщил, что данные средства уже найдены и в ближайшее время окажутся на счетах «Молдовагаза». Однако сначала данное решение должны одобрить в окончательном чтении депутаты молдавского парламента. Заседание состоится в четверг, 25 ноября.