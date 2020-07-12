В ПФР рассказали о дополнительных бонусах для матерей

https://static.news.ru/photo/7100e10a-c3f2-11ea-bb2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Пенсионный фонд России сообщил, что некоторые россиянки могут получить дополнительные бонусы. В фонде отметили, что такие бонусы доступны только для граждан РФ.

В ПФР рассказали, что россиянки могут воспользоваться досрочным выходом на пенсию в 50, 56 и 57 лет. Так досрочным выходом на пенсию могут воспользоваться многодетные матери.

Чтобы выйти на пенсию в 50 лет, женщина должна иметь от пяти детей и более. При этом женщина должна воспитать своих детей и наработать трудовой стаж не менее 15 лет.

Досрочным выходом на пенсию может воспользоваться женщина с четырьмя детьми. Она имеет право выйти на пенсию с 56 лет. А мать троих детей — с 57 лет, сообщает riafan.ru.

Матери с двумя детьми тоже могут претендовать на ранний выход на пенсию. Они должны иметь трудовой стаж не менее 20 лет или от 12 лет в условиях Крайнего Севера, или от 17 лет в регионах, которые приравнены к Крайнему Северу.

Отмечается, что усыновлённые дети также считаются.

В ПФР отметили, что эти бонусы не оформляются автоматически, поэтому россиянка, если она имеет право на досрочный выход на пенсию, должна самостоятельно собрать документы и подать их в Пенсионный фонд.

Как писал NEWS.ru ранее, миллионы россиянок получат доплату к основной пенсии. В частности, на доплату к основной части могут рассчитывать женщины в том случае, если они брали отпуск по уходу за ребёнком. Кроме того, прибавку получат те, у кого есть ребёнок-студент или длительный льготный стаж до 2002 года. По словам юриста Ирины Сиваковой, на увеличение пенсии могут рассчитывать женщины, которые работали на производстве по списку № 2 и получили право выхода на досрочную пенсию. В этом случае выплата полагается тем, кто имеет длительный льготный стаж.