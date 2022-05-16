В Москве возобновят производство автомобилей «Москвич» Собянин: в Москве возобновят производство автомобилей «Москвич»

Проверка готовых автомобилей на автозаводе Renault в Москве / Фото Илья Питалев/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город намерен забрать на баланс завод компании Renault и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Как сказано в блоге мэра, при этом планируется сохранить большую часть коллектива завода, а основным технологическим партнёром завода станет КАМАЗ. Также ведётся работа по локализации производства в России максимального количества автокомпонентов.

На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей, — сказано в сообщении.

Ранее правительство Москвы и представители федеральной власти объявили о приобретении российских активов группы Renault. О подписании соответствующих соглашений, предусматривающих передачу акций Renault Россия городу Москве и акций АВТОВАЗа — государству в лице ФГУП «НАМИ», заявил Минпромторг. Это позволит обеспечить сохранение управляемости «АВТОВАЗа» и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкций.

Согласно положениям сделки, 100% акций ЗАО «Рено Россия» переходят Правительству Москвы, в то время как 67,69% акций автоконцерна «АВТОВАЗ» переходят в собственность страны в лице подконтрольного Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Остальные акции автоконцерна АВТОВАЗ сохранит ГК «Ростех». При этом Renault сохраняет возможность в течение 6 лет выкупить свою долю в АВТОВАЗе.