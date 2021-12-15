В Минэнерго назвали сроки конкурентоспособности российского газа
Минэнерго: российский газ останется конкурентоспособным в ближайшие 30–35 лет
Сергей Князев
Сергей Князев
15:30, 15 декабря 2021
Фото: Wang Jianwei/Xinhua/Global Look Press
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Поставки природного газа из России сохранят свою конкурентоспособность в течение 30–35 лет, сказал замминистра энергетики Павел Сорокин в рамках дискуссии клуба «Валдай». Он отметил, что Россия выполняет все обязательства по поставкам, а при применении технологий улавливания углекислоты углеродный след российского природного газа будет минимальным, пишет ТАСС.
Мы считаем, и мы видим, что конкурентоспособность нашего газа на горизонте 30–35 лет обеспечена без проблем, потому что он есть и будет одним из самых дешёвых и чистых источников энергии. С точки зрения себестоимости и доступности он остается конкурентоспособным на протяжении всего прогнозируемого периода, — сказал Сорокин.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, что запасов нефти в России хватит минимум на 30 лет, а газа — на 50. Он добавил, что несмотря на ожидаемый в мире энергопереход, российские энергоресурсы останутся востребованными. Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков усомнился в словах Новака, отметив, что запасы одного только Бованенковского месторождения оцениваются в 4 трлн кубических метров газа и рассчитаны на 116 лет.