В Минэнерго назвали сроки конкурентоспособности российского газа

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В «Газпроме» оценили уровень запасов газа в подземных хранилищах Украины. Там заявили, что страна истратила почти всё топливо, которое было закачано перед зимним периодом. Об этом говорится в Telegram-канале организации.

Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд куб. м. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд куб. м), — говорится в сообщении. Уточняется, что такие...