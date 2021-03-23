В Минэнерго оценили риски отсоединения Украины от энергосистемы с РФ

https://static.news.ru/photo/8ee0d2aa-8c7b-11eb-ac96-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак прокомментировал намерение Украины отсоединиться от единой энергосистемы с Россией и Белоруссией.

На нас это никак не отразится, — заявил он в комментарии для РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в начале марта исполняющий обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко во время онлайн-встречи с литовским коллегой Дайнюсом Крейвисом заявил, что энергосистема Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году. В январе 2021 года Витренко высказывался за ограничение импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии и выступал за отсоединение от энергосистемы с этими странами. По мнению и. о. министра, Киеву следует объединяться с европейской системой. Как заявил Витренко на встрече с Крейвисом, в настоящее время процесс синхронизации выходит на финишную прямую. Предполагается, что синхронизация с ENTSO-E позволит демонополизировать рынок электроэнергии Украины и поможет внедрить там европейские правила и процедуры.