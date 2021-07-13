В Госдуме назвали эффективную меру в борьбе с ростом цен на продукты

Введение экспортных пошлин на иностранные товары затормозит рост цен на продукты питания. Такое мнение выразил председатель фракции «Справедливой России» Анатолий Аксаков сетевому изданию URA.RU.

По его словам, предотвратить стремительный рост цен на различные продукты можно в случае принятия эффективных мер уже в ближайшее время. Экспортные же пошлины смогут благоприятно отразиться на общей конкурентоспособности российских товаров.

Чтобы они пошли на внутренний рынок, чтобы рынок насыщался отечественными товарами. Для этого нужно повышать пошлины на экспорт, и всё, — подчеркнул депутат.

При этом Аксаков добавил, что подобная мера ранее уже помогала российским товарам на внутреннем и внешнем рынке. В качестве примера он привёл прошлогоднюю ситуацию с подсолнечным маслом и зерном. По словам депутата, тогда экспортные пошлины содействовали выходу этих товаров на зарубежные рынки.

Другое решение предложил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. Представитель фракции ЛДПР отметил, что стабильное состояние цен возможно только при экономической предсказуемости.

По его мнению, дополнительным фактором в борьбе против роста цен продовольствия может стать планомерная поддержка малого и среднего бизнеса. Однако в настоящее время, как отметил Калашников, таковой в России не наблюдается.

Фактически каждый месяц в законодательстве появляются какие-то нововведения, но давно известно, что любые нововведения только ухудшают ситуацию, — отметил он.

Чиновник также предложил дать время для того, чтобы отечественный бизнес смог выжить в непростых экономических условиях. По его словам, для этого деловому сообществу понадобится от 10 до 15 лет стабильной работы.

Ранее сообщалось об ожиданиях Минсельхоза на рост продуктовых цен в пределах инфляции.