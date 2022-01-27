В ФРГ заявили, что готовы включить «Северный поток — 2» в список санкций

Германия готова включить проект «Северный поток — 2» в список антироссийских санкций в случае вторжения РФ на Украину, сообщила на выступлении в бундестаге глава МИД ФРГ Анналена Бербок, слова которой приводит ТАСС. Она заявила, что Россия «по необъяснимым причинам» стянула к границам Украины более 100 тысяч военных и разместила силы в Белоруссии.

Да, мы стремимся в любое время к диалогу, но в свете нынешней ситуации требуется жёсткость, — подчеркнула Бербок.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что остановки «Северного потока — 2» как санкции против России в случае «вторжения» на Украину, окажется слишком мало. По его словам, санкции, которые разрабатываются в ЕС, окажутся для Москвы более чувствительными. Нехаммер подтвердил, что в вопросе реагирования ЕС на возможную эскалацию на Украине Вена находится в контакте с Берлином.

В свою очередь, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что в случае эскалации на Украине не стоит вводить никакие «газовые санкции» против России. Он назвал нецелесообразным использовать сертификацию российского проекта «Северный поток — 2» как рычаг экономического давления, а эффект от ограничений «вернётся бумерангом» на фоне зависимости ЕС от российского топлива.