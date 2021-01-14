В ФНС подсчитали сумму, какую россияне хранят на зарубежных счетах

https://static.news.ru/photo/59e1567e-5670-11eb-81f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) рассказала, что располагает сведениями о 700 тыс. финансовых счетов россиян за рубежом общей суммой в рублёвом эквиваленте превышающей 13 трлн рублей.

Сведения были получены как от самих налогоплательщиков, так и благодаря международному обмену финансовой информацией. Об этом заявил на Гайдаровском форуме заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач.

На сегодняшний день мы уже видим, такая база у нас устойчивая — где-то россияне располагают в целом по миру, в том периметре, который покрыт автоматическим обменом где-то более чем 700 тысяч финансовых счетов. Это 400 тыс. налоговых резидентов — юридических и физических лиц. Остатки на этих счетах в рублевом эквиваленте где-то уже превышают 13 трлн рублей, — сказал Вольвач.

Он подчеркнул, что доля выявляемых ФНС несоответствий очень невелика по сравнению с тем объёмом активов и количеством счетов, которые к ним поступают от зарубежных партнёров.

Ранее глава РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий жителей России с 1 июля 2021 года сообщать Федеральной налоговой службе (ФНС) о крупных переводах через иностранные электронные кошельки. Он предполагает составление гражданами отчётности о финансовых операциях без открытия банковского счёта с использованием онлайн-сервисов, предоставляемых зарубежными разработчиками, если сумма подобных операций превысит 600 тысяч рублей в год, писал NEWS.ru.