В ЦБ оценили перспективы роста цен

В июне и первой половине июля в России зафиксировали первые признаки ослабления инфляционного давления, однако это ещё не означает дальнейшего устойчивого понижения цен на товары и услуги. Об этом говорится в докладе Центробанка РФ «О денежно-кредитной политике».

В то же время, валютный регулятор указал на замедление роста потребительских цен за последний месяц, а также снижении уровня базовой инфляции. В ЦБ также напомнили о прогнозах понижения стоимости товаров и услуг во второй половине текущего года.

Эксперты связывают данную тенденцию с исчерпанием влияния временных факторов, включая сокращение производственных издержек, а также действий российских властей по денежно-кредитной политике.

В частности, на последнем заседании в Центробанке приняли решение в очередной раз повысить уровень ключевой ставки ещё на один процентный пункт – до 6,5% годовых. Эта мера была связана с продолжающимся ростом потребительских цен в стране.

По прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам текущего года составит 5,7-6,2%, что тем не менее значительно выше цели в 4%. В предыдущем прогнозе регулятор указал на оптимальный рост цен в декабре в районе 4,7-5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Годовая инфляция в России в июне достигла отметки в 6,5%, что стало максимальным показателем начиная с августа 2016 года. Этот показатель растёт в стране с конца прошлого года, когда его значение было на уровне 4,9%.

Ранее эксперт Института центра развития НИУ ВШЭ Игорь Сафонов назвал главные причины сохранения высоких инфляционных темпов в России. Среди ключевых факторов, оказывающих влияние на развитие ситуации, аналитик отметил повышение цен во всей производственной цепочке, а также высокую логистическую нагрузку.

По словам эксперта, годовая инфляция в стране по итогам 2021-го с большой долей вероятности составит выше 6%. Замедление же цен наметится в России не раньше III-IV кварталов 2022-го.