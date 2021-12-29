В ЦБ сообщили о «перегреве» экономики из-за ситуации на рынке труда

Российская экономика близка к состоянию перегрева из-за ситуации на рынке труда и находится выше своих потенциальных возможностей, заявил в интервью на YouTube-канале Bitkogan директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. По его словам, российская экономика сталкивается с возрастающим дефицитом трудовых ресурсов, и дальнейшие перспективы будут зависеть от роста производительности.

Анализ рынка [труда] показывает, что да, российская экономика близка к состоянию перегрева. Скорее всего, мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей, — сказал Тремасов.

Ранее сообщалось, что дефицит работников в России достиг максимума за семь лет. Москва и целый ряд регионов сегодня остро нуждаются в рабочей силе. В мае 2021 года число открытых вакансий достигло 2,1 миллиона и не опускается уже на протяжении шести месяцев, а с октября 2020-го по октябрь 2021 года потребность в кадрах увеличилась почти на четверть.

На ситуацию повлиял в том числе и отток трудовых мигрантов: 68% вакансий приходится на рабочие специальности. Особенно сильно нуждаются в притоке специалистов Москва, Красноярский край, Ростовская, Амурская и Иркутская области.