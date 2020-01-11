https://static.news.ru/photo/4881218e-ff5a-11e9-9f6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов считает, что новая система добровольных пенсионных накоплений заинтересует граждан с месячным доходом от 45 тысяч рублей на человека в семье.

Главный сдерживающий фактор востребованности пенсионных продуктов — невысокий уровень доходов. Поэтому, по нашему мнению, новая система в большей степени заинтересует граждан с месячным доходом где-то от 45 тысяч рублей на человека в семье, — цитирует Швецова «Российская Газета».

Как ранее писал NEWS.ru, по новой схеме после завершения накопительной фазы человеку дадут выбор: либо забрать накопленное сразу, заплатив 13% налога, либо купить на них пожизненный план. Сергей Швецов пояснил, что пока существует только один вариант такого плана, но вскоре могут появиться и другие варианты.