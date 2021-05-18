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Экономика

В ЦБ не видят рисков отключения России от SWIFT

18:52, 18 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор не видит рисков отключения страны от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом пишет РИА Новости.

Она пояснила, что ЦБ находится в контакте со штаб-квартирой и московским офисом SWIFT. По её словам, там сообщили, что всё будет работать без проблем в штатном режиме.

Скоробогатова также добавила, что в противном случае внутренний трафик можно будет перевести на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Но СПФС у нас есть, работает, и весь внутрироссийский трафик, даже если что-то произойдёт, может спокойно быть переведён на нашу систему, — подчеркнула она.

Ранее европейские депутаты выступили за отключение России от SWIFT и предложили отказаться от российской нефти и газа, если «агрессия на Украине» продолжится.

В российском МИД заявили, что в стране появится альтернатива системе на новой технологической основе. По словам замглавы МИД РФ Александра Панкина, существующая сегодня геополитическая реальность вынуждает создавать более продвинутые технологические системы, которые не претендуют на монополизацию.

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