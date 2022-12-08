В ЦБ назвали новым шоком введение Западом потолка цен на российскую нефть

Фото: Shutterstock

Введенный потолок цен на российскую нефть и запрет морских поставок нефти и нефтепродуктов в ЕС станут «новым шоком» для экономики России, а также угрозой для экономической активности страны, заявили в Центробанке. По мнению аналитиков департамента исследований и прогнозирования регулятора, в ответ на введение потолка цен Москва может ограничить объем экспорта.

Из новых экономических шоков, способных в ближайшие месяцы значимо снизить уровень экономической активности, выделяется входящий в силу запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу и введение потолка цен на российскую нефть, — говорится в документе.

Эксперты также напомнили, что в октябре добыча нефти в РФ немного сократилась и дальнейшая динамика будет зависеть от действия введенных Западом рестрикций.

Страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, он начал действовать с 5 декабря. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком.

Ранее аналитик Максим Осадчий заявил, что создание собственного флота танкеров для транспортировки нефти позволит наладить поставки сырья в Азию и обойти введенные Западом санкции в виде потолка цен и эмбарго.