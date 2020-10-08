В Банке России предупредили о риске «перегрева» ипотечного рынка

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Директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов заявил, что продление программы льготного ипотечного кредитования и новый кризис могут привести к риску «перегрева» на рынке. По его словам, в настоящее время причины для подобных опасений отсутствуют.

В рамках программы (под 6,5% — Прим. NEWS.ru) по состоянию на начало сентября было выдано около 400 миллиардов рублей при общем лимите 900 миллиардов рублей. Это не так уж много с учётом того, что весь ипотечный кредитный портфель банков — около 8,5 триллионов рублей, — отметил Данилов в интервью РИА Новости.

При этом представитель Центробанка предупредил, что быстрое увеличение объёмов выдачи кредитов может вести к росту цен на жильё.

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