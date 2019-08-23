https://static.news.ru/photo/1bd806a0-529b-11e9-add4-fa163e074e61_660.jpg Фото: PAO NOVATEK/Global Look Press

Международные эксперты посоветовали Украине отказаться от планов по закупке газа в Катаре. По мнению аналитиков, лучшим вариантом будет заключение нового договора с российским «Газпромом».

До того, как Катар увеличит производство сжиженного газа с текущих 70 млн тонн в год до 110 млн тонн, что предполагается сделать к 2025 году, он не сможет поставлять газ, который бы пошел Украине, — пояснил РИА Новости профессор по экономике энергетики в Europe business school (ESCP) в Лондоне, доктор наук Мамдух Гасан Салама.

Он также рекомендовал киевским властям как можно скорее урегулировать разногласия с «Газпромом» для продолжения транзита российского топлива в Европейский союз через Украину даже после завершения строительства «Северного потока — 2».

При этом эксперт при международном фонде по энергетике и устойчивому развитию имени Абдаллы бен Хамада аль-Аттыйи Тарек аш-Шейх выразил уверенность, что заявления Украины о поставках газа из Катара не имеют под собой реальных оснований и являются всего лишь элементом политического давления на Россию, чтобы получить уступки по новому газовому контракту.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Новый документ пока не согласован.

В июле директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о начале с 2020 года импорта сжиженного природного газа из Катара.

Ранее News.ru писал о том, что украинская газотранспортная компания «Уктрансгаз» сообщила о намерении создать до конца 2019 года мощности для реверсных поставок газа из Румынии, которые позволят получать 1,5 млрд кубометров топлива. Отмечается, что модернизация пограничных газоизмерительных станций для работы в реверсном режиме уже согласована украинской и румынской сторонами.