Учёные РАН предложили Мишустину повысить НДФЛ до 31%

https://static.news.ru/photo/c1807c14-8b96-11eb-b0e8-96000091f725_660.jpg Михаил Мишустин Фото: gov/vk.com

Учёные РАН заявили, что Россия нуждается в налоговой реформе, которая позволит взимать с обеспеченных людей гораздо больше налогов. Повышение ставки подоходного налога рассматривается до 20%, 25% и 31%.

Как считают академики, это позволит обеспечить более высокие темпы экономического роста в стране. При первом варианте налога прирост ВВП составит около 1,3%, при введения второго — порядка 2,2%, третий даст увеличение ВВП на 3,3%, приводит слова специалистов «Независимая газета».

Однако при повышении ставки НДФЛ россиянам необходимо обеспечить более широкую систему налоговых вычетов, которые стимулировали бы спрос. Это покупка автомобилей, жилья, оплата услуг в сфере образования и здравоохранения. Также научные работники предлагают изменить структуру занятости и таким образом устранить дисбаланс в ценообразовании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бизнесменам должно быть невыгодно вкладываться в офшоры, тогда они начнут оставлять деньги в России. Но для этого нужно изменить налоговую систему.