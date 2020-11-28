Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в район Куршской косы

https://static.news.ru/photo/84e4e796-3190-11eb-b51e-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.Koehler via www.imago-images.de/Global Look Press

Российское трубоукладочное судно «Академик Черский», с которым связывают надежды на достройку газопровода «Северный поток — 2», прибыло в Калининградскую область и встало на рейде Куршской косы.

Ранее трубоукладчик покинул германский порт Мукран, где располагается логистическая база проекта «Северный поток — 2». Позже из этого порта вышли российские вспомогательные суда «Умка» и «Финвал». В настоящее время неподалёку от «Академика Черского» находятся также вспомогательные корабли «Балкан» и «Балтийский исследователь».

Кроме того, к берегам Калининграда подошёл танкер «Портовый», предназначенный для работы в качестве морского накопителя СПГ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные систем позиционирования морских судов.

В октябре на этом же месте «Академик Черский» и отряд специальных судов проводили тренировки на шельфе для дальнейшего ведения подводных работ на трубопроводе «Северный поток — 2».

Как писал NEWS.ru, Россия задействовала корабли Военно-морского флота для охраны судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток — 2». В их сопровождении трубоукладчик «Академик Черский» и суда снабжения «Остап Шеремет» и «Иван Осипенко» проследовали из Владивостока в Калининград. Эта мера была обусловлена рисками провокационных действий со стороны отдельных государств.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построены (в основном вдоль датского острова Борнхольм).

Первоначально предполагалось, что трубопровод будет готов к концу 2019 года. Однако голландская компания Allseas, опасаясь санкций США, отозвала из Балтийского моря свои суда-трубопрокладчики. В ответ Москва прислала свои спецкорабли. К началу мая они добрались до немецкого порта Мукран, где находится логистический терминал проекта Nord Stream 2 и хранятся трубы, необходимые для завершения строительства.