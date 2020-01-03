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Белоруссия продолжает работу по заключению контрактов на поставку нефти из России по цене, исключающей премию поставщикам. 4 января «Белнефтехим» оформляет документы с неназванной российской компанией на прокачку первой партии сырья на таких условиях.

Об этом белорусский энергетический концерн сообщил на своём сайте. Согласно заявлению «Белнефтехима», объёмы ожидающейся к поставке нефти и ранее накопленные ресурсы позволят обеспечить в январе работу без остановки НПЗ Белоруссии....