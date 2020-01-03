«Транснефть» получила заявку на прокачку нефти на Новополоцкий НПЗ, рассказал пресс-секретарь компании Игорь Дёмин.
По его словам, сырьевому гиганту предложили транспортировать 133 тысячи тонн продукта на предприятие «Нафтан»,
Ранее концерн «Белнефтехим» официально подтвердил прекращение поставок нефти от российских нефтяных компаний. Там сообщили, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы продолжают работу на накопленных в декабре остатках сырья. В концерне отметили, что сейчас идёт активная работа по заключению контрактов на январь, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен