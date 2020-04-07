Трамп сообщил о возможном сокращении добычи нефти в США

https://static.news.ru/photo/c1f489e0-785c-11ea-b44f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tasos Katopodis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что США в случае необходимости могут вслед за ОПЕК+ пойти на сокращение добычи нефти. Так он ответил на вопрос, согласится ли Вашингтон на подобный шаг, если последует просьба от членов картеля.

Это решение, которое мы должны принять. Может, мы примем его, может, и нет, — цитирует главу Белого дома РИА Новости.

Он подчеркнул, что пока с такой просьбой к нему не обращались. При этом Трамп допустил, что решение в Вашингтоне примут «автоматически, поскольку на рынке нет спроса».

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин на фоне ситуации с ценами на нефть пока не планирует контактов с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Телефонный разговор у президентов состоялся несколькими днями ранее. Тогда Путин и Трамп среди прочего обсудили и ситуацию на нефтяном рынке.