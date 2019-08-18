https://static.news.ru/photo/c6e7c2d6-92ee-11e9-bbb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach, via www.imago-i/www.imago-images.de

Президент США Дональд Трамп до последнего дня откладывает решение о продлении лицензии для китайской компании Huawei. Появившиеся в СМИ сообщения о продолжении сотрудничества американский лидер опроверг.

Huawei — это компания, с которой мы вообще не можем вести бизнес. Я был удивлён сообщениями, что мы открыты для ведения бизнеса с ней. Думаю, всё как раз наоборот, — цитирует Трампа CNBC .

При этом глава Белого дома заметил, что вопрос с Huawei будет окончательно закрыт им 19 августа, в день, когда у китайской компании заканчивается срок прежде выданной лицензии.

Ранее News.ru сообщал, что временная лицензия для телекоммуникационной компании может быть продлена на 90 дней. Об этом рассказало агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники. Они указали, что решение Министерства торговли США о продлении лицензии позволит Huawei закупать оборудование у американских предприятий. При этом компанию в Вашингтоне обвиняют в сотрудничестве с военными и разведкой КНР.