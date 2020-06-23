Трамп опроверг информацию о разрыве торговой сделки с Китаем

https://static.news.ru/photo/237dce4c-b4fd-11ea-af9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Yujie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп опроверг заявление о разрыве торговой сделки с КНР, которое сделал глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

Наварро сообщил ранее, что сделка будет разорвана в связи с растущей уверенностью американской разведки в распространении коронавируса из лаборатории в Ухани. Трамп написал в своём микроблоге, что сделка остаётся в силе при выполнении Китаем её условий.

Торговая сделка с Китаем в полной сохранности. Надеюсь, они продолжат выполнять условия соглашения! — написал хозяин Белого дома.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и КНР прошла 15 января в американской столице. Документ подписали Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай согласился увеличить закупки американской сельскохозяйственной и иной продукции на $76,7 млрд в первый год действия соглашения и на $123,3 млрд — в течение второго года.

The China Trade Deal is fully intact. Hopefully they will continue to live up to the terms of the Agreement! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

Как сообщал NEWS.ru, Наварро сравнил действия Китая после вспышки коронавируса с действиями японского правительства, проводившего мирные переговоры с администрацией Франклина Делано Рузвельта в конце 1941 года, за несколько недель до нападения на Пёрл-Харбор.