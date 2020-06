Трамп опроверг информацию о разрыве торговой сделки с Китаем

Наварро сообщил ранее, что сделка будет разорвана в связи с растущей уверенностью американской разведки в распространении коронавируса из лаборатории в Ухани. Трамп написал в своём микроблоге, что сделка остаётся в силе при выполнении Китаем её условий.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и КНР прошла 15 января в американской столице. Документ подписали Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай согласился увеличить закупки американской сельскохозяйственной и иной продукции на $76,7 млрд в первый год действия соглашения и на $123,3 млрд — в течение второго года.

The China Trade Deal is fully intact. Hopefully they will continue to live up to the terms of the Agreement!