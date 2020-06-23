Трамп опроверг информацию о разрыве торговой сделки с Китаем

https://static.news.ru/photo/237dce4c-b4fd-11ea-af9c-fa163e074e61_660.jpgФото: Liu Yujie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп опроверг заявление о разрыве торговой сделки с КНР, которое сделал глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.
Наварро сообщил ранее, что сделка будет разорвана в связи с растущей уверенностью американской разведки в распространении коронавируса из лаборатории в Ухани. Трамп написал в своём микроблоге, что сделка остаётся в силе при выполнении Китаем её условий.
Торговая сделка с Китаем в полной сохранности. Надеюсь, они продолжат выполнять условия соглашения! — написал хозяин Белого дома.
Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и КНР прошла 15 января в американской столице. Документ подписали Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай согласился увеличить закупки американской сельскохозяйственной и иной продукции на $76,7 млрд в первый год действия соглашения и на $123,3 млрд — в течение второго года.
The China Trade Deal is fully intact. Hopefully they will continue to live up to the terms of the Agreement!
Как сообщал NEWS.ru, Наварро сравнил действия Китая после вспышки коронавируса с действиями японского правительства, проводившего мирные переговоры с администрацией Франклина Делано Рузвельта в конце 1941 года, за несколько недель до нападения на Пёрл-Харбор.