Товарооборот Китая и России вырос на 26% за четыре месяца

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Товарооборот России и Китая в январе — апреле вырос на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $51,09 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Китайский экспорт в Россию за четыре месяца вырос на 11,3% — до $20,24 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 37,8% — до $30,85 млрд.

Положительное сальдо торгового баланса России достигло $10,61 млрд. Только за апрель объём торговли двух стран составил $12,69 млрд — это на 8,7% больше, чем в марте. По итогам прошлого года товарооборот России и Китая вырос на 35,8% и достиг рекордных $146,88 млрд.

Среди ключевых статей импорта из России — нефть, природный газ, уголь, медь и медная руда, а также древесина. Китай экспортирует в РФ смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь и компьютеры.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что в текущих условиях импортозамещения России не следует уповать исключительно на Китай. По его словам, при всём политико-экономическом сотрудничестве с Пекином в экономическом отношении у двух стран хватает проблем.