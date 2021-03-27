Топ-менеджер Morgan Stanley: новые санкции не навредят России

https://static.news.ru/photo/6db2abc4-8fe3-11eb-af40-96000091f725_660.jpg Ручир Шарма Фото: Mail Today/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Автор бестселлера «Подъём и падение государств: силы перемен в посткризисном мире», руководитель отдела развивающихся рынков компании Morgan Stanley Investment Management Ручир Шарма заявил, что экономика России заметно укрепилась за последние семь лет, поэтому новые санкции не нанесут ей ущерба.

В колонке для газеты Financial Times Шарма отметил , что президент РФ Владимир Путин долго и тщательно выстраивал макроэкономику, «несмотря на то, что его часто сравнивают с непредсказуемыми диктаторами». Топ-менеджер отметил, что после 2014 года российский лидер «принял оборонительную позицию» и сфокусировал усилия на превращении РФ в «финансовую крепость».

Шарма указал, что влияние мировых цен на нефть на Россию не так велико. Сейчас рубль менее зависим от колебаний цен на энергоресурсы, чем валюта Канады или Норвегии, считает эксперт. Топ-менеджер, говоря о коронавирусном кризисе, подчеркнул, что «впервые в современной истории у России были средства для противодействия кризису за счёт увеличения государственных расходов и снижения процентных ставок». Россия стала значительно менее чувствительной ко внешнему давлению с 2014 года, написал эксперт.

Крепость Россия хорошо выстроена, чтобы выжить в постпандемийном мире, — заключил Шарма.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новые санкции США могут коснуться российской авиаотрасли и привести к разрыву действующих в этой сфере контрактов. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Он затронул тему американских санкций на форуме «Госзаказ».