Вице-премьер Борисов: новые санкции США могут затронуть авиаотрасль

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов заявил, что новые санкции США могут коснуться российской авиаотрасли и привести к разрыву действующих в этой сфере контрактов.

Вице-премьер затронул тему американских санкций на форуме «Госзаказ», сообщает «Интерфакс».

Вот вы имеете контракты во всех областях. Авиация как живой пример с гарантированными поставками различной западной продукции. И вот по решению кого-то, какого-то дяди, берёт [американская компания] в одностороннем порядке его расторгает. Разве можно строить деловые отношения в такой ситуации? — посетовал Борисов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность отключения РФ от системы межбанковских переводов SWIFT, заявил, что в Кремле не могут исключать ни одну из связанных с санкциями угроз, писал NEWS.ru. Песков добавил, что политика Вашингтона в области ограничительных мер носит необоснованный и непредсказуемый характер, что просто обязывает Москву постоянно быть начеку.

Экономист и сотрудник администрации бывшего президента РФ Бориса Ельцина Михаил Хазин отказался считать отключение России от SWIFT серьёзной угрозой. По словам эксперта, подобная ограничительная мера не будет эффективной на фоне развития сферы цифровых валют.