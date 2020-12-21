Еда по талонам: что мешает правительству ввести продуктовые карточки

Создание системы продуктовых карточек для нуждающихся россиян может обойтись государству в 0,5 трлн рублей, сообщили NEWS.ru эксперты. Ранее стало известно, что в Общественной палате РФ предложили правительству ввести такие карточки для малоимущего населения. Идея обсуждается уже не первый год, но решение так и не принято. По мнению экономистов, всё упирается в деньги. Расходы предстоят немалые, и где взять дополнительные средства в сложных экономических условиях, пока непонятно.

Введение продуктовых карточек и социального питания для малоимущих россиян необходимо и правительству стоит об этом задуматься, заявила глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина. По её словам, такая потребность в настоящее время продиктована ростом цен на базовые продукты питания.

Конечно, недопустимо в период падения уровня заработных плат и роста безработицы повышать цены на базовые продукты. В стране дефицита продуктов нет, мы услышали подтверждение этого факта от президента. На днях он давал поручение правительству разобраться с ценами, и мы увидели, как быстро нашлось решение, — заявила Оглоблина РИА Новости.

Сергей Булкин/NEWS.RU

Вместе с тем соглашение о заморозке цен заключено с компаниями только на три месяца. Дальше стоимость продуктов снова будет диктовать рынок, отметила представитель Общественной палаты.

Систему обеспечения продуктами питания бедных слоёв населения вводить нужно, особенно в условиях роста цен на продовольствие в России, считает заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков. По его словам, при правильной работе данного механизма он действительно поможет нуждающимся. Эта система имеет зарубежные аналоги и уже зарекомендовала себя в других странах, например в США.

При таком подходе наше государство даёт возможность купить продукты на определённую сумму в конкретной сети магазинов, куда эти продукты будут поставляться по регулируемым ценам. Причём речь идёт о продукции отечественных производителей, что одновременно способствует развитию производства продуктов питания в нашей стране. Именно поэтому предложение поступило от комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса. Вячеслав Бобков заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН

Система, по словам эксперта, будет работать следующим образом: покупатель получит возможность бесплатно взять на определённую сумму утверждённый набор товаров, который магазины будут отпускать по установленной цене.

Цена вопроса

Прецеденты бесплатной выдачи продуктов питания в России уже были, причём относительно недавно. В Кирове в 2013 году стартовал проект «Продуктовая карта», решающий две задачи — поддержка многодетных семей и повышение спроса на товары местных производителей. За год обладателями таких карт стали почти две тысячи семей, которые могли получить по ним продукты, произведённые там же, в Кировской области.

Затем был проект Минпромторга, предполагающий раздачу продуктовых карточек малообеспеченным россиянам. В мае 2017 года министерство оценило стоимость реализации данного проекта в 200–300 млрд рублей в год. Однако позднее в правительстве идею заморозили.

Основная причина, почему продуктовые карточки так и не появились в России, — сложность в том, чтобы найти необходимые средства, считает заведующий Центром анализа социальных программ и рисков НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.

Главный вопрос — кто это будет финансировать. Регионы? Или это будет федеральная льгота со статьёй расходов в федеральном бюджете? Вопрос сложный, тем более что в ближайшие годы ожидается дефицит бюджета и найти какие-то дополнительные средства вряд ли получится. Сергей Смирнов доктор экономических наук НИУ ВШЭ доктор экономических наук НИУ ВШЭ

В Кировской области малоимущие получали на продукты по 2 тысячи рублей в месяц на человека. Если исходить из этой суммы и из того, что в подобной поддержке может нуждаться порядка 10% населения России (15 млн человек), общая стоимость такой программы может составить 360 млрд рублей в год, подсчитал эксперт. Впрочем, с тех пор цены на продукты заметно выросли и на поддержку может понадобиться 3 тысячи рублей в месяц, а общий бюджет программы может дойти до 0,5 трлн, считает экономист.

По-хорошему, нужно дать возможность малоимущим россиянам приобрести набор продуктов, который входит в продовольственную корзину прожиточного минимума, считает Вячеслав Бобков. Сегодня этот набор составляет половину суммы прожиточного минимума.

В среднем по России прожиточный минимум составляет 11 тысяч рублей в месяц, значит, продовольственная часть — 5–6 тысяч. В зависимости от региона она может варьироваться от 4 до 10 тысяч рублей. Если взять среднюю российскую семью, то на продуктовый набор понадобится примерно 18 тысяч рублей. Это если полностью обеспечить людям продовольственную корзину. Но возможно, что речь пойдёт о частичном обеспечении, — отметил экономист.

Впрочем, в настоящее время правительство отказалось от расчёта прожиточного минимума по потребительской корзине. С 2021 года данный показатель будет определяться как 44,2% от величины медианного среднедушевого дохода.

Отказ от продовольственной корзины может стать ещё одним препятствием на пути к введению продуктовых карточек, считает Вячеслав Бобков.

В Минпромторге и Минтруде не ответили оперативно на запрос NEWS.ru.

Только на еду

В сентябре этого года с предложением ввести льготные продуктовые карточки для малоимущих выступил директор отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.

Сергей Булкин/NEWS.RU

Это позволит людям, которые станут получателями такого рода помощи, планировать свои расходы, а также меню на несколько дней вперёд, зная, какие базовые продукты они смогут получить от государства, — заявил он «МК».

По мнению специалиста, за счёт таких карточек можно будет повысить и стабилизировать доходы малообеспеченных семей. Выдача реальных денег опасна тем, что либо средства могут не дойти до получателей, либо семьи будут их расходовать не по назначению.

Поскольку зачастую речь идёт о социально неблагополучных семьях, лучше, чтобы помощь была безналичной и под определённый набор производителей продуктов питания, соглашается Сергей Смирнов. В том же Кирове люди покупали по карточкам молоко, творог, мясо, но не могли приобрести алкоголь или табачные изделия.

Как ранее писал NEWS.ru, в 2018 году с недоеданием столкнулись 1,5% населения России — более 1,6 млн человек в возрасте 18 лет и старше. Рацион этих людей оказался недостаточным для поддержания активной и здоровой жизни.