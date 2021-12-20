Стряхивают цемент: Евросоюз готов ввести новые санкции против Белоруссии

Евросоюз не исключает введения санкций против цементной промышленности Белоруссии, говорится в ответе Еврокомиссии на запрос польского депутата в Европарламенте Адама Ярубаса. Он утверждает, что стоимость белорусского цемента в ЕС выросла за год почти на 100% и продолжает расти, что повышает его важность как источника доходов бюджета страны. NEWS.ru выяснил, как планы Евросоюза могут сказаться на российском рынке стройматериалов.

ЕС готов рассмотреть дальнейшие меры с учётом ситуации в Белоруссии, исходя из возможных новых предложений, — говорится в ответе Еврокомиссии на запрос польского парламентария.

Цементная промышленность Белоруссии на 100% принадлежит или контролируется государством. Сообщалось, что рабочих цементного завода заставляли принимать участие в проправительственных митингах, а также о забастовках на некоторых предприятиях в 2020 году. Поэтому, по мнению Ярубаса, цемент и продукцию, связанную с его производством, и нужно подвергнуть санкциям.

По данным отраслевого издания «Цемент и его применение», объём экспорта цемента из Белоруссии в другие страны в 2020 году вырос на 2,3%, до 1,57 млн тонн. Стоимость экспорта сократилась на 4%, до $79,66 млн. Главным партнёром Белоруссии стала Россия — в РФ экспортировали 997,6 тысячи тонн цемента. Это на 13,7% больше, чем в 2019 году.

В январе — июле 2020 года предприятия Белоруссии нарастили экспорт цемента в Латвию по сравнению с январём — июлем 2019 года на 45,8%, до 45,9 тысячи тонн. Стоимость экспорта составила $2,7 млн, что на 57% больше, чем за семь месяцев прошлого года. Объём экспорта белорусского цемента в Польшу вырос за аналогичный период до 75%, до 242,9 тысячи тонн ($12,9 млн).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Исходя из этих данных, экспорт цемента из Белоруссии в страны ЕС в 2020 году мог составить около 0,5 млн тонн, что в денежном выражении превышает $30 млн.

Независимый эксперт Леонид Хазанов уверен, что санкции против белорусской цементной промышленности не окажут сильного влияния на неё, потому что белорусы переориентируют экспорт в Россию. А на российском рынке возможно ужесточение конкуренции между производителями.

В результате возникнут трудности у российских заводов, производящих цемент. Будет мелкая торговая война. Дальше Урала белорусский цемент не повезут, потому что дорого. Но в центральной части России на рынке ужесточится конкуренция, тем более что строительная отрасль себя чувствует не лучшим образом после прекращения действия льготной ипотеки на новостройки, — заключил эксперт.

В самой Белоруссии из-за «цементных» санкций мало что изменится, однако если резко упадут объёмы производства, людей начнут увольнять с заводов. В этой ситуации возможны забастовки. Но это маловероятный сценарий, потому что, скорее всего, Россия поможет братской республике, считает эксперт.

С октября 2020 года Евросоюз постепенно вводит ограничительные меры в отношении Белоруссии. Меры были приняты в ответ на результаты президентских выборов в августе 2020 года, которые ЕС не признаёт. Адресные экономические санкции были приняты в мае 2021 года, после вынужденной посадки 23 мая в Минске рейса авиакомпании Ryanair и задержания журналиста Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги. 24 июня ЕС ввёл торговые ограничения против Белоруссии на экспорт нефтепродуктов, калийных удобрений и товаров, используемых для производства или изготовления табачных изделий.

15 ноября Евросоюз согласился расширить сферу действия ограничительных мер против Минска из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.