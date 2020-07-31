Стоимость евро впервые с марта пробила отметку в 88 рублей

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Российский рубль усиливает падение по отношению к главным иностранным валютам, следует из данных МосБиржи. Так, стоимость евро увеличилась 31 июля 2020 года до 88 рублей за единицу, впервые с марта 2020 года пробив отметку в 88 руб. Доллар США подорожал до 74,5 рубля. В этот же день евро подорожал до 87 рублей, чего не было с апреля 2020-го.

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE упала до $41,72 за баррель. Это на 5,38% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. При этом цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре снижалась на 4,7% — до $39,33 за баррель. Потеря в цене составила почти 2% к уровню предыдущих торгов.

На мировые цены на нефть повлияли новые вспышки коронавируса. Другим фактором могла стать перспектива ослабления ограничений на добычу крупнейшими нефтепроизводителями.

Спрос на нефть, который внезапно упал на фоне пандемии коронавируса, может никогда не восстановиться. Кризис в отрасли, не исключено, приведёт к концу нефтяной эры. Долгосрочные прогнозы по спросу эксперты делают в сторону понижения. Так, в 2020 году реальное потребление нефти оказалось ниже прогнозируемого на 10 млн баррелей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России пенсии свыше 11 миллионов работающих пожилых граждан вырастут с 1 августа в связи с перерасчётом. Процедура для страховых пособий работающим лицам «элегантного возраста» ежегодно проводится именно в этот день. Она касается получателей по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.