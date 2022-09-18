Стало известно, у кого из россиян с 1 октября вырастет зарплата Эксперт Тимофеев: не попавшим под майские указы бюджетникам повысят оклады с 1 октября

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С 1 октября в России повысятся оклады у миллионов бюджетников, на которых не распространяется действие майских указов президента Путина. Остальные получат повышение заработной платы с 1 января 2023 года. Об этом сообщил агентству ПРАЙМ доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Он также предупредил, что данные выплаты имеют региональный характер и потому их размер может в значительной мере варьироваться.

Повышения оплаты труда могут ожидать сотрудники спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий, — уточнил экономист.

Он также пояснил, что размер индексации будет варьироваться о общей сумма средств на эти цели, которые выделит региональный бюджет. В среднем экономист спрогнозировал рост окладов на 3-4% и добавил, что речи о повышении суммы на инфляцию — в настоящее время она составляет 14% годовых — не идет.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что дополнительные выплаты силовикам будут рассчитываться на основе месячного оклада и иных дополнительных выплат, повышающих коэффициентов и надбавок. По его словам, сначала добавят 5%, но через год, с 1 октября 2023 года, — уже 10%.