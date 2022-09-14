В Госдуме пояснили, как будут рассчитывать выплаты силовикам Глава комитета ГД по обороне Картаполов: надбавки силовикам составят 5% от основного оклада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Дополнительные выплаты силовикам будут рассчитываться на основе месячного оклада и иных дополнительных выплат, повышающих коэффициентов и надбавок, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов «Парламентской газете». По его словам, сначала добавят 5%, но через год, с 1 октября 2023 года, — уже 10%.

Надбавка будет выплачиваться всем в обязательном порядке. Просто в данном контексте речь идет о том, что для реализации постановления правительства каждое ведомство должно разработать свой регламент подобной выплаты и выпустить внутренний документ, в котором он будет изложен и закреплен, — сказал Картаполов.

По словам парламентария, в проекте постановления предписано, что порядок выплаты надбавки может определяться руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники. Однако это вовсе не означает, что дополнительные деньги будут зависеть от доброй воли начальников и командиров.

Рассчитывать на надбавки, помимо полицейских, смогут сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и нацгвардии, а также начальствующий состав органов федеральной фельдъегерской связи.

Правительство России ранее решило повысить зарплаты сотрудникам правоохранительных органов, о чем говорится в тексте законопроекта, опубликованного на портале нормативных правовых актов. Разработчиком инициативы стало МВД России.