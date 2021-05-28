Стало известно, почему российский газ чище американского

https://static.news.ru/photo/cbe9edda-bfb1-11eb-a67a-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Выбросы в атмосферу в рамках американской нефтегазодобычи выше, чем в России. Такое мнение NEWS.ru высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он пояснил, что данная отрасль в США децентрализована и на протяжении десяти лет развивается за счёт нетрадиционных источников углеводородного сырья. Так, в ней работает порядка 10 тысяч компаний. В связи с этим количество объектов добычи гораздо больше мощностей транспортной инфраструктуры, которая позволила бы поставлять потребителям сырьё.

В американской промышленности значительная часть добываемого газа сжигается в момент добычи нефти, что увеличивает выбросы парниковых газов в атмосферу, — добавил Фролов.

Кроме того, технология гидроразрыва пласта в США используется гораздо чаще, чем в России. Фролов также напомнил, что в России действуют стимулирующие полезную утилизацию отходов программы, а в США — нет.

При этом эксперт назвал «очень странным» заявление главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм о том, что природный газ, который добывает Россия, якобы «самый грязный» в мире. Он пояснил, что по химическому составу поставляемое из разных стран сырьё действительно варьируется по количеству азота и примеси пропан-бутана, однако эти различия незначительны и в любом случае 99% газа составляет метан.

Ранее Новак ответил на слова Грэнхолм. Он сказал, что сырьё из России имеет углеродный след, который в пересчёте на кВт/ч в четыре раза меньше, чем у газа из США.