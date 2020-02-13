https://static.news.ru/photo/c128f25c-4e55-11ea-9f8c-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства от продажи пакета ЦБ РФ в Сбербанке потратят на реализацию социальных проектов, предложенных президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию, рассказал министр финансов Антон Силуанов.

Эта инвестиция позволяет нам за счёт прибыли дополнительно получить средства в федеральный бюджет и использовать их на те задачи, которые поставлены были в послании президента, — цитирует чиновника ТАСС.

Приобретение российским правительством пакета акций Сбербанка, принадлежащего Центробанку, за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) позитивно отразится на ВВП России, заявили опрошенные NEWS.ru экономисты.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, сделка поможет кабмину выполнить социальные обещания президента Владимира Путина, оцениваемые для бюджета в 4 трлн рублей, что приведёт к увеличению доходов россиян, подстегнёт покупательский спрос и стабилизирует инфляцию.

Теперь резервы, накопленные в фонде, чиновники смогут тратить на выплаты по маткапиталу и другим статьям расходов. Согласно бюджетному правилу, на соцпроекты деньги переводить запрещено, зато можно приобрести акции российских компаний, что и сделало государство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство одобрило законопроект Минфина и ЦБ РФ о продаже последним акций Сбербанка и 13 февраля приступит к его рассмотрению. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом.