Белоусов: спрос на кредиты для зарплат работникам оказался выше ожидаемого

https://static.news.ru/photo/4b39f448-8fa4-11ea-a5ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спрос на льготные зарплатные кредиты для предприятий малого и среднего бизнеса оказался выше, чем прогнозировали изначально. Выделенные на это средства закончатся уже во второй половине мая, сообщил первый вице-премьер и и.о. главы правительства Андрей Белоусов на совещании с президентом Владимиром Путиным о ходе реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.

По словам Белоусова, за две недели малый и средний бизнес из пострадавших отраслей стал активно пользоваться набором предложенных преференций.

Динамика выдачи льготных зарплатных кредитов сейчас увеличивается <...> примерно на 2 тысячи заявок в день. И вот мы уже вышли сейчас, непосредственно перед праздниками, почти на 80 млрд суммарного объёма этих заявок, — цитирует Белоусова ТАСС.

Первый замглавы правительства уточнил, что такие темпы, скорее всего, сохранятся. Это значит, что к двадцатым числам мая потребуются новые средства.

Как писал NEWS.ru, на том же совещании руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщил, что объём субсидий российским работодателям на выплату зарплат работникам может составить 98,4 млрд рублей.