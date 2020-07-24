Совфед запретил расплачиваться криптовалютой в России

https://static.news.ru/photo/5e7603ac-cd99-11ea-ae83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий использование криптовалюты (цифровой валюты) для оплаты товаров и услуг в России. Запрет также устанавливается и на рекламу подобного способа платежа.

Цифровая валюта в законодательстве — это совокупность электронных данных, которые содержатся в информационной системе. Теперь их будет запрещено использовать вместо денег всем находящимся на территории России физическим и юридическим лицам, включая иностранные компании.

Также закон даёт определение понятию «цифровые финансовые активы» (ЦФА). Они известны как токены и представляют собой аналог обычных ценных бумаг. ЦФА могут быть объектом залога, сделок купли-продажи и обмена одного ЦФА на другой. При этом они не признаются средствами платежа. Россияне смогут их приобретать в кредитных организациях, но при условии, что они были выпущены в рамках российского законодательства. Цифровые активы, выпущенные вне российского права, граждане РФ также смогут приобрести, но только на иностранных площадках.

Организовать выпуск, куплю и продажу, а также учёт цифровых активов будет возможно в рамках специальных информационных систем. Эти системы, как и их операторы, должны соответствовать российскому законодательству и быть включены в соответствующий реестр. Его будет вести Банк России. При этом у ЦБ будет право определять признаки цифровых активов, которые будут доступны только квалифицированным инвесторам.