Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $13,5 млрд

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Услуги ЖКХ подорожают более чем на 4% в следующем году в России. Со следующего года также прекращается и мораторий на штрафы и отключение услуг по коммуналке.

Об этом рассказала специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева. Самое неприятное, с чем могут столкнуться рядовые потребители, — оплата «коммуналки» в 2021 году вполне может вырасти...