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Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $13,5 млрд

10:11, 22 ноября 2020
Илон Маск Илон Маск Фото: facebook.com/TheElonmusk

Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск за неделю стал богаче на $13,5 млрд. Общий капитал предпринимателя достиг $104,5 млрд.

В настоящее время Маск занимает четвёртое место в рейтинге миллиардеров Forbes. Лидером остаётся основатель Amazon Джефф Безос ($181,4 млрд), за ним следуют глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($140,5) и основатель Microsoft Билл Гейтс ($118,6 млрд).

Также Маск занял третье место в глобальном рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg. Первое место в нём занимает Безос, второе — Гейтс, четвёртое — Арно, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что журнал Forbes опубликовал рейтинг российских YouTube-каналов с самыми высокими доходами от продажи рекламы.

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