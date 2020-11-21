Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $13,5 млрд

Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск за неделю стал богаче на $13,5 млрд. Общий капитал предпринимателя достиг $104,5 млрд.
В настоящее время Маск занимает четвёртое место в рейтинге миллиардеров Forbes. Лидером остаётся основатель Amazon Джефф Безос ($181,4 млрд), за ним следуют глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($140,5) и основатель Microsoft Билл Гейтс ($118,6 млрд).
Также Маск занял третье место в глобальном рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg. Первое место в нём занимает Безос, второе — Гейтс, четвёртое — Арно,
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