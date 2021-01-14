Сосед соседу — волк: почему рынок аренды жилья невозможно вывести из тени

Вывести рынок из совсем чёрной зоны в серую, а затем и в белую можно, но это нужно делать поэтапно и продуманно, сочетая методы кнута и пряника, об этом NEWS.ru заявил председатель Совета партнёрства Гильдии риелторов Москвы Александр Мальцев. Как стало известно СМИ, власти планируют усилить контроль за сдачей жилья в аренду. Минстрой готовит законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Его внесут в Госдуму до конца этого года, говорится в документах правительства России. При этом нужно понимать, предупреждают эксперты, что при увеличении контроля рынок поделится на несколько зон — чёрную, серую и белую. Вопрос будет только в процентном соотношении этих зон.

По оценкам, в настоящее время до 90% сегмента находится в тени — мало кто из арендодателей платит налоги со сдачи жилья. Новый законопроект будет направлен на повышение прозрачности отрасли, он также призван защитить права арендодателей и арендаторов, сообщили « Известиям » источники в «Дом.РФ». Для этого планируется запустить информационную систему учёта договоров найма жилья — эти данные будут передаваться в налоговые органы. Но вывод из серой зоны съёмных «квадратов» может привести к росту их стоимости на 13%, указывают экономисты.

Эксперт Гильдии риелторов Московской области Олеся Рудакова считает, что из тени рынок аренды вывести не удастся. Люди хотят экономить при любой возможности, в том числе уходя от налогов. Кроме того, рынок аренды быстро меняется, возникают новые предложения, а из арендаторов мало кто желает заселяться надолго, говорит она. Собственники не уверены в стабильности такого дохода, поэтому говорить о полном решении проблемы даже не актуально.

Что может этому помешать? В первую очередь — нежелание людей, невозможно проследить за всеми финансовыми операциями граждан. Если налог с аренды будет обременителен для человека, он будет стараться его не уплачивать. Кроме того, оформление аренды жилья должно быть максимально упрощено, чтобы люди не платили и за процедуру, иначе он будут всё делать по-старому. Я считаю, что нужно предусмотреть обязательный электронный формат таких сделок, а также механизмы страхования, иные плюсы, которые бы заинтересовали людей. Как будут хитрить? Также, как и сейчас: участники сделки будут заключать договоры менее, чем на год, а чаще — попросту ничего не оформлять, договариваясь «на словах». Олеся Рудакова эксперт Гильдии риэлторов Московской области эксперт Гильдии риэлторов Московской области

Сергей Булкин/NEWS.RU

Как известно, преобладающая часть бюджетных расходов на поддержку спроса на рынке жилья направляется на стимулирование приобретения жилья в собственность граждан (предоставление субсидий на приобретение жилья, использование материнского капитала на приобретение жилья, и т д). Поэтому, 95% инвестиционных расходов домохозяйств приходится на инвестиции в создание дополнительного жилищного фонда, отмечает член Совета МАР Елена Валеева.

Председатель Совета партнёрства Гильдии риэлторов Москвы Александр Мальцев более чем уверен, что вывести рынок из совсем чёрной зоны в серую, а затем и в белую можно, но это нужно делать поэтапно и продуманно, сочетая методы кнута и пряника. При этом нужно понимать, что при увеличении контроля рынок поделится на несколько зон — чёрную, серую и белую. Вопрос будет только в процентном соотношении этих зон, подчёркивает он.

Также нужно понимать, что рынок разнообразен и в Москве делится на сегменты от стандартного до элитного. И методы работы в этих сегментах разные. Нужно учитывать, что некоторые граждане сдают жильё самостоятельно, а некоторые через специалистов, рынок которых тоже не регулируется и не саморегулируется. Поэтому без диалога с профессиональным сообществом государству не обойтись. Как граждане будут играть с государством? По-разному. Но лазейки будут всегда. И без знания этих хитростей игра в «кошки-мышки» будет продолжаться, пока не наступит тотальный контроль за всей нашей жизнью, что в общем-то уже просматривается. Александр Мальцев председатель Совета партнёрства Гильдии риэлторов Москвы председатель Совета партнёрства Гильдии риэлторов Москвы

Между тем, директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков полагает, что вывести из тени существенную долю рынка реально, однако это потребует значительных затрат ресурсов, в том числе и финансовых, для сбора как минимум данных о примерном количестве квартир сдаваемых в аренду.

Скорее всего, думает он, нужно будет создавать такие условия, когда как арендодателю, так и арендатору будет выгодно и проще сдавать/снимать квартиру в «белую». Речь идет о правовой защите участников сделки, страховании убытков, срока в течение которого арендатора гарантировано не выселят.

Что этому может помешать? Если расходы по администрированию квартир в аренду будут существенно превышать размеры потенциальных сборов налогов, то выводить этот рынок из «серой» зоны будет экономически нецелесообразно. Александр Диваков директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР

С ним согласна доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Кантария. Она считает, что «вывести из тени» реально, так как появились реальные государственные программы, способные не просто конкурировать с частными владельцами жилья, сдаваемого в аренду, но и предоставляющие более льготные условия для арендаторов.

В приоритете более низкая арендная ставка (на 15-30%), от рыночной стоимости, возможность предоставления временной регистрации (на что крайне неохотно соглашаются частные владельцы квартир), различные программы страхования. Государственная поддержка программы лендлордов, изначально планируемая только для юридических лиц, стала доступна и частным лицам, тем самым выдавливая их из серой зоны. У граждан, планирующих сдавать в аренду жилье появились преференции: более низкая ставка по ипотеке, легализация доходов, уменьшение проблем с налоговыми проверками. Екатерина Кантария доцент кафедры гражданско — правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова доцент кафедры гражданско — правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова

Но, опять же, что может этому помешать? На сегодняшний день, говорит она, мешают пробелы в законодательстве: высокая ипотечная ставка, по мнению финансистов должна быть ниже получаемого дохода от сдачи жилья в аренду, и не превышать 2%. Должны быть разработаны дополнительные налоговые льготы для собственников арендуемого жилья. Наличный расчёт между сторонами также мешает отслеживанию серых схем договоров аренды.

Директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина призывает рассуждать следующим образом. В первую очередь, следует понять: почему люди сдают квартиры в аренду? В большинстве случаев это мера выживания, поскольку квартиры у многих становится единственной возможностью получения дополнительных доходов.

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Внедрение цифровых технологий, связанных с запуском информационной системы учёта договоров найма жилья входит в систему развития институтов «умного города», но — направленных не на решение социальных вопросов, а на увеличение налогооблагаемой базы, что в условиях российской рыночной экономики понятно и вполне естественно. Интересы строительного лобби до сих пор не позволяют реализовывать посулы о расширении рынка арендного жилья за счет строительства зданий специально под аренду населением. Это связано с тем, что процессы строительства объектов и их дальнейшей эксплуатации никак не связаны. Ирина Ильина директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ

Эксперт ВШЭ допускает, что граждане будут хитрить с правительством: они будут ставить условием арендаторам их «незаметное» проживание. Или давать объяснения, что квартирой пользуются родственники или друзья на безвозмездной основе. Эта ситуация может укрепить развалившиеся с советского времени внутридомовые соседские связи, чтобы соседи не сдавали информацию об арендуемом жилье, замечает специалистка.