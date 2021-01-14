Сосед соседу — волк: почему рынок аренды жилья невозможно вывести из тени

Вывести рынок из совсем чёрной зоны в серую, а затем и в белую можно, но это нужно делать поэтапно и продуманно, сочетая методы кнута и пряника, об этом NEWS.ru заявил председатель Совета партнёрства Гильдии риелторов Москвы Александр Мальцев. Как стало известно СМИ, власти планируют усилить контроль за сдачей жилья в аренду. Минстрой готовит законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Его внесут в Госдуму до конца этого года, говорится в документах правительства России. При этом нужно понимать, предупреждают эксперты, что при увеличении контроля рынок поделится на несколько зон — чёрную, серую и белую. Вопрос будет только в процентном соотношении этих зон.
По оценкам, в настоящее время до 90% сегмента находится в тени — мало кто из арендодателей платит налоги со сдачи жилья. Новый законопроект будет направлен на повышение прозрачности отрасли, он также призван защитить права арендодателей и арендаторов, сообщили «
Эксперт Гильдии риелторов Московской области Олеся Рудакова считает, что из тени рынок аренды вывести не удастся. Люди хотят экономить при любой возможности, в том числе уходя от налогов. Кроме того, рынок аренды быстро меняется, возникают новые предложения, а из арендаторов мало кто желает заселяться надолго, говорит она. Собственники не уверены в стабильности такого дохода, поэтому говорить о полном решении проблемы даже не актуально.
Что может этому помешать? В первую очередь — нежелание людей, невозможно проследить за всеми финансовыми операциями граждан. Если налог с аренды будет обременителен для человека, он будет стараться его не уплачивать. Кроме того, оформление аренды жилья должно быть максимально упрощено, чтобы люди не платили и за процедуру, иначе он будут всё делать по-старому. Я считаю, что нужно предусмотреть обязательный электронный формат таких сделок, а также механизмы страхования, иные плюсы, которые бы заинтересовали людей. Как будут хитрить? Также, как и сейчас: участники сделки будут заключать договоры менее, чем на год, а чаще — попросту ничего не оформлять, договариваясь «на словах».
Как известно, преобладающая часть бюджетных расходов на поддержку спроса на рынке жилья направляется на стимулирование приобретения жилья в собственность граждан (предоставление субсидий на приобретение жилья, использование материнского капитала на приобретение жилья, и т д). Поэтому, 95% инвестиционных расходов домохозяйств приходится на инвестиции в создание дополнительного жилищного фонда, отмечает член Совета МАР Елена Валеева.
Председатель Совета партнёрства Гильдии риэлторов Москвы Александр Мальцев более чем уверен, что вывести рынок из совсем чёрной зоны в серую, а затем и в белую можно, но это нужно делать поэтапно и продуманно, сочетая методы кнута и пряника. При этом нужно понимать, что при увеличении контроля рынок поделится на несколько зон — чёрную, серую и белую. Вопрос будет только в процентном соотношении этих зон, подчёркивает он.
Также нужно понимать, что рынок разнообразен и в Москве делится на сегменты от стандартного до элитного. И методы работы в этих сегментах разные. Нужно учитывать, что некоторые граждане сдают жильё самостоятельно, а некоторые через специалистов, рынок которых тоже не регулируется и не саморегулируется. Поэтому без диалога с профессиональным сообществом государству не обойтись. Как граждане будут играть с государством? По-разному. Но лазейки будут всегда. И без знания этих хитростей игра в «кошки-мышки» будет продолжаться, пока не наступит тотальный контроль за всей нашей жизнью, что в общем-то уже просматривается.
Между тем, директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков полагает, что вывести из тени существенную долю рынка реально, однако это потребует значительных затрат ресурсов, в том числе и финансовых, для сбора как минимум данных о примерном количестве квартир сдаваемых в аренду.
Скорее всего, думает он, нужно будет создавать такие условия, когда как арендодателю, так и арендатору будет выгодно и проще сдавать/снимать квартиру в «белую». Речь идет о правовой защите участников сделки, страховании убытков, срока в течение которого арендатора гарантировано не выселят.
Что этому может помешать? Если расходы по администрированию квартир в аренду будут существенно превышать размеры потенциальных сборов налогов, то выводить этот рынок из «серой» зоны будет экономически нецелесообразно.
С ним согласна доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Кантария. Она считает, что «вывести из тени» реально, так как появились реальные государственные программы, способные не просто конкурировать с частными владельцами жилья, сдаваемого в аренду, но и предоставляющие более льготные условия для арендаторов.
В приоритете более низкая арендная ставка (на 15-30%), от рыночной стоимости, возможность предоставления временной регистрации (на что крайне неохотно соглашаются частные владельцы квартир), различные программы страхования. Государственная поддержка программы лендлордов, изначально планируемая только для юридических лиц, стала доступна и частным лицам, тем самым выдавливая их из серой зоны. У граждан, планирующих сдавать в аренду жилье появились преференции: более низкая ставка по ипотеке, легализация доходов, уменьшение проблем с налоговыми проверками.
Но, опять же, что может этому помешать? На сегодняшний день, говорит она, мешают пробелы в законодательстве: высокая ипотечная ставка, по мнению финансистов должна быть ниже получаемого дохода от сдачи жилья в аренду, и не превышать 2%. Должны быть разработаны дополнительные налоговые льготы для собственников арендуемого жилья. Наличный расчёт между сторонами также мешает отслеживанию серых схем договоров аренды.
Директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина призывает рассуждать следующим образом. В первую очередь, следует понять: почему люди сдают квартиры в аренду? В большинстве случаев это мера выживания, поскольку квартиры у многих становится единственной возможностью получения дополнительных доходов.
Внедрение цифровых технологий, связанных с запуском информационной системы учёта договоров найма жилья входит в систему развития институтов «умного города», но — направленных не на решение социальных вопросов, а на увеличение налогооблагаемой базы, что в условиях российской рыночной экономики понятно и вполне естественно. Интересы строительного лобби до сих пор не позволяют реализовывать посулы о расширении рынка арендного жилья за счет строительства зданий специально под аренду населением. Это связано с тем, что процессы строительства объектов и их дальнейшей эксплуатации никак не связаны.
Эксперт ВШЭ допускает, что граждане будут хитрить с правительством: они будут ставить условием арендаторам их «незаметное» проживание. Или давать объяснения, что квартирой пользуются родственники или друзья на безвозмездной основе. Эта ситуация может укрепить развалившиеся с советского времени внутридомовые соседские связи, чтобы соседи не сдавали информацию об арендуемом жилье, замечает специалистка.