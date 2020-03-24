Новый план по расходам бюджета в условиях эпидемии коронавируса может затронуть финансирование российских нацпроектов. На данный момент обсуждаются различные варианты перераспределения бюджетных денег. В частности, расходы на национальные проекты могут пересмотреть, сократить, отложить или совсем прекратить их финансирование. Возможно и использование не распределённых в бюджете расходов. Об этом сообщают правительственные чиновники.

Как уточнил представитель Минфина, ряд бюджетных расходов будет пересмотрен, так как некоторые их них уже просто неактуальны. В частности, деньги необходимы в первую очередь для поддержки экономики и социальной сферы, рассказали газете «Ведомости» источники.

В настоящее время, даже несмотря на влияние негативных факторов, финансирование нацпроектов пока ещё осуществляется (13,16%, или 263 млрд рублей с начала года).

По словам заведующего кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслана Абрамова, речь в новом плане идёт скорее не о сокращении расходов, а только об их перераспределении на приоритетные цели в условиях современной неопределённости. Более того, в пределах федерального бюджета предусмотрены средства, позволяющие оперативно реагировать на изменения внешней конъюнктуры.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Также обычно в ходе исполнения бюджета в течение года образуется экономия средств по отдельным статьям расходов, которые перераспределяются на другие приоритеты. Так что сокращение расходов федерального бюджета в 2020 году не планируется, а общие расходы в этом году запланированы в объёме 20,6 трлн рублей. Руслан Абрамов заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова

Формально каких-либо «защищённых» статей в составе федерального бюджета нет, поэтому, вспоминая кризисы 2009-го и середины 2010-х годов, можно предположить, что и сейчас расходы будут разделены условно на несколько групп по степени приоритетности, подчеркнул со своей стороны руководитель Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов.

В первую очередь, уверен Абрамов, скорее всего, будут отложены крупные долгосрочные инфраструктурные проекты и программы, которые в меньшей степени затронут развитие экономики. Это касается, прежде всего, крупных инвестиционных и строительных проектов, например, строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей.

Учитывая будущую неопределённость, особое внимание будет уделено НП «Производительность труда и поддержка занятости», «Образование» и «Демография», полагает эксперт.

К слову, о «недопустимо медленных» темпах инвестирования денег, которые были выделены на федеральные целевые программы, заявлял ещё в марте премьер Михаил Мишустин. Дело в том, что на внесение даже небольших изменений в бюджеты могут уходить месяцы. В прошлом году федеральный бюджет так и не смог потратить на исполнение национальных проектов более 1,15 трлн рублей.

В 2020-м адресная программа поддержки различных сфер российской экономики пока ещё предусматривает работу по 10 направлениям. До конца текущего года на них собираются потратить 838 млрд рублей, в 2021 году — 870 млрд рублей.

Как ранее сообщила Счётная палата, за первые два месяца 2020 года расходы бюджета на реализацию нацпроектов и Комплексного плана модернизации были выполнены на 13,16%.

Не развитие, а выживание

Софья Сандурская/АГН «Москва»

Долгосрочные инфраструктурные проекты, «стройки века», должны быть отложены в условиях резкого падения доходов бюджета, объёмов во многих отраслях, доходов бизнеса и населения, говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Дело в том, что «сейчас приоритетом дня становится не развитие, а выживание, для которого в первую очередь необходимы средства для поддержки предприятий и граждан», поясняет специалист.

По этому критерию, можно предположить, что «пострадавшими» окажутся, в частности, такие проекты, как «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», «Жильё и городская среда», «Международная кооперация и экспорт», «Экология», «Наука». Например, уже отложены такие проекты, как ВСМ Москва — Казань, Москва — Санкт-Петербург.

В рамках проекта «Цифровая экономика» наиболее важными выступают подключение к Интернету социально значимых объектов и создание новых сетей связи (стоимость составляет 32,9 млрд рублей). В то же время неприоритетны, например, интернет-проекты для госсистемы (на 27,5 млрд рублей).

Сроки, на которые могут быть отложены данные расходы, крайне сложно сейчас прогнозировать. Это зависит и от времени окончания пандемии коронавируса, и от непредсказуемой внешнеэкономической и геополитической конъюнктуры, от степени и глубины сокращения экономики, размеров окончательных расходов на острые текущие нужды и пр. Марк Гойхман главный аналитик TeleTrade главный аналитик TeleTrade

Пандемия ни при чём?

Часть национальных проектов готовилась к пересмотру или актуализации ещё до наступления пандемии коронавируса, уточняет доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Кризис же только ускорил наступление этого момента, полагает она.

В этих условиях никакие нацпроекты, от которых будет зависть качество жизни населения страны и развитие экономики, бюджеты не пересмотрят, а, скорее всего, даже увеличат, считает со своей стороны Руслан Абрамов.

По словам Владимира Климанова, национальные проекты — это относительно небольшая часть расходов федерального бюджета, не более одной пятой от общей суммы. Расходы по нацпроектам «Образование» и «Культура», например, составляют лишь несколько процентов от общих объёмов расходов на соответствующие отрасли. Самая высокая доля средств, выделенных на нацпроект, в пропорции к финансированию конкретного сектора — в проекте «Наука» (более четверти).

Александр Авилов/АГН «Москва»

Очевидно, что в условиях кризиса отказаться от финансирования первоочередных трат нелегко. Вряд ли возможно, например, сокращение трансфертов населению, субсидий государственным учреждениям на финансирование их государственных функций. Более того, некоторые расходы придётся увеличить, например, наверняка потребуются субсидии хозяйствующим субъектам, оказавшимся в кризисных условиях, расходы на систему здравоохранения. Владимир Климанов завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук при РАНХиГС завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук при РАНХиГС

В то же время, отмечает эксперт, ряд проектов долгосрочного характера в таких условиях придётся начисто отложить. Поэтому во время кризиса часто замораживаются различные стройки. Поскольку инвестиционная составляющая в структуре национальных проектов повышена по отношению к «обычным» тратам федерального бюджета, то, очевидно, их секвестирование будет более заметным.

Сейчас никто не скажет, насколько вся нынешняя ситуация может затянуться, отмечает Руслан Абрамов, указывая, что «в самом оптимистичном сценарии — до конца лета — прекратится падение показателей, с надеждой на пусть и небольшой, но рост».

Конечно, нельзя говорить, что в большей или меньшей степени повлияло на такое развитии ситуации — распространение СОVID-19 или ситуация на сырьевом рынке. Очевидно, что это комплекс факторов, в основном негативных. Нельзя сбрасывать со счетов и санкции, которые в совокупности с новыми вызовами дали столь нерадужную картину, — полагает эксперт.

Но, как заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, «российская экономика быстро адаптировалась к новой реальности благодаря плавающему курсу рубля, и такой подход смягчает воздействие внешних шоков». Это даёт надежду на быстрое оздоровление экономики РФ после окончания мировых неопределённостей.