https://static.news.ru/photo/b59f2fd8-4c7e-11ea-bd80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ограничительные меры в отношении Ирана и Венесуэлы способствовали тому, что Россия увеличила физический экспорт своей сырой нефти в США. Это при том, что санкции Вашингтона действовали и против Москвы.

Так, Россия умело воспользовалась санкционной политикой Белого дома, отмечает немецкая газета Die Welt.

Издание со ссылкой на данные Агентства энергетической информации при Минэнерго США утверждает, что в октябре 2019 года Россия обошла Мексику и стала вторым по величине поставщиком нефтепродуктов в США. В ноябре 2019 года и вовсе был установлен исторический рекорд. Тогда объём поставок нефтепродуктов превысил показатель 2018 года в два с половиной раза и составив 19,2 млн баррелей.

Die Welt добавляет, что также на 3,8% за первые одиннадцать месяцев 2019 года вырос объём поставок российской нефти в Европу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цены на нефть падают на фоне снижения вероятности проведения внеочередного заседания ОПЕК+. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на $0,08 и достигла отметки в $54,39 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) потеряли $0,06, составив $50,26 за баррель.