https://static.news.ru/photo/adc05460-6d29-11ea-856b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Розничные ретейлеры начали повышать цены на смартфоны. Причиной могло стать ослабление рубля.

По данным «Яндекс.Маркета», последняя модель iPhone Pro на 64 гигабайта стоит в среднем 86,7 тысяч рублей. В феврале этот же телефон в среднем оценивали в 85,5 тысяч рублей. На официальном сайте Apple сейчас его продают за 90 тысяч рублей, в магазинах крупных ретейлеров — от 89,99 тысяч рублей до 93,99 тысяч рублей.

Представители ретейлеров объясняют повышение цен аналогичными действиями конкурентов, передаёт ТАСС.

В случае с валютным курсом, если торговая сеть продаёт продукцию, закупленную по старому курсу, значимого изменения цен не произойдёт, рост цен будет наблюдаться на товары из новых поставок, платежи по которым были сделаны уже по новому курсу, — заявили в Ассоциации компаний розничной торговли.

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы рассказали, что готовы рассмотреть в законном порядке все обращения о росте цен на электронику.

Как писал NEWS.ru, ФАС решила ужесточить контроль за ценами и наказывать за попытки спекулировать на социально значимых продуктах. Спрос на крупы и консервы резко увеличился на фоне пандемии коронавируса COVID-19.